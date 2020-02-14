Euro
6.55
Dolar
6.04
BIST 100
120,540.50
Altın
1,575.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'i ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçladı.

Dilara Zengin   | 14.02.2020
ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama

Washington

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei ve ABD'li iki iştiraki, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçlandı.

Açıklamada, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen şirket ve iştiraklerinin İran ve Kuzey Kore'de iş yaptığı ve teknoloji projelerine dahil olduğu iddia edildi.

Bu kapsamda şirket, 2009'da İran'da düzenlenen protestolar sırasında istihbarat amaçlı gözetim yapılması konusunda İran hükümetine yardım etmekle suçlandı.

Huawei krizi

Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Huawei, son olarak Ocak 2019'da ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlanmıştı.

Şirkete açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor

Benzer haberler

ABD'de Amazon'un talebi üzerine Pentagon'un 'bulut' projesi durduruldu

ABD'de Amazon'un talebi üzerine Pentagon'un 'bulut' projesi durduruldu

ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama

Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu

ABD: Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el konuldu

ABD: Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el konuldu
Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın

Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın
ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay

ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay