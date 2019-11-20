Euro
6.31
Dolar
5.70
BIST 100
106,785.10
Altın
1,470.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Hindistan ve Fas'a 5,27 milyar dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a 1 milyar 21 milyon dolar değerinde 13 MK-45 tipi donanma silahı, Fas'a ise 4,25 milyar dolar değerinde 36 Apache tipi taarruz helikopteri satışına onay verdi.

Kasım İleri   | 20.11.2019
ABD'den Hindistan ve Fas'a 5,27 milyar dolarlık silah satışı

Washington

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a Dış Askeri Satış kapsamında 1 milyar 21 milyon dolar değerinde 13 MK-45 5 inç / 62 kalibre (MOD4) tipi donanma silahı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı. 

Satış ile ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, silah sisteminin yanı sıra 3 bin 500 D349 tipi MK-45 mühimmatının da satış paketine dahil olduğuna işaret edildi.

Satışın onayı için ABD Kongresinin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerekiyor.

Fas'a 4 milyar 250 milyon dolarlık Apache tipi helikopter satışı

Ajans'tan yapılan diğer açıklamada da "Dışişleri Bakanlığı, Dış Askeri Satış kapsamında Fas'a 4 milyar 250 milyon dolar değerinde 36 AH-64E Apache tipi taarruz helikopteri ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." denildi.

Bu helikopterlerden 24'ünün yeni, 12'sinin ise opsiyonel olacağı ifade edilen açıklamada, satış paketine 6 yedek motorun yanı sıra Apache helikopteri için "Hellfire" ve diğer füze mühimmatının da dahil olduğu kaydedildi.

Fas için onay verilen bu satışın da Kongreye tebligatla bildirildiği belirtilirken, satışın yapılması için Kongre'den yine 30 gün içinde itiraz gelmemesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı

Benzer haberler

ABD'den İsrail ve Filistin'e doğrudan müzakere teklifi

ABD'den İsrail ve Filistin'e doğrudan müzakere teklifi

ABD'den Mısır'a Rusya uyarısı

Fahrettin Altun: Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak

ABD'den Hindistan ve Fas'a 5,27 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Hindistan ve Fas'a 5,27 milyar dolarlık silah satışı
Rusya Merkez Bankası'ndan şoklara karşı 'dolarsızlaşma kalkanı'

Rusya Merkez Bankası'ndan şoklara karşı 'dolarsızlaşma kalkanı'
'Ortak devriyeler her şeyin mutabakat çerçevesinde yürüdüğünü gösteriyor'

'Ortak devriyeler her şeyin mutabakat çerçevesinde yürüdüğünü gösteriyor'