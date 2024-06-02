Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,827.40
BTC/USDT
67,779.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'den Hamas ve İsrail'e son ateşkes önerisini sonuçlandırmaları çağrısı

ABD, Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerle tutukluların serbest bırakılması için devam eden görüşmelerde Mısır ve Katar’la birlikte arabulucu olarak Hamas ve İsrail’e son ateşkes taslağını sonuçlandırmaları çağrısında bulundu.

İslam Doğru  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
ABD'den Hamas ve İsrail'e son ateşkes önerisini sonuçlandırmaları çağrısı

New York

Beyaz Saray'dan son ateşkes taslağı önerisi için yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerle tutukluların serbest bırakılması için devam eden müzakerelerde arabulucu olarak ABD, Mısır ve Katar, hem Hamas'a hem de İsrail'e, Başkan (Joe) Biden'ın 31 Mayıs'ta ana hatlarını çizdiği ilkeleri içeren anlaşmayı sonuçlandırmaları yönünde ortak çağrıda bulunuyor." denildi.

Ateşkes taslağındaki ilkelerin, tüm tarafların çıkarı gözetilerek taleplerini bir araya getirdiği, bunun uzun süredir acı çeken Gazze halkına ve rehinelerle ailelerine acil yardım sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Bu anlaşma, kalıcı ateşkes ve krizin sonlandırılması için bir yol haritası sunuyor." ifadesi paylaşıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliği önünde CNN Türk muhabirine saldırı
Emine Erdoğan yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ mensubunun saldırısına uğrayan gazeteci Paksoy'a geçmiş olsun mesajı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Benzer haberler

ABD'den Hamas ve İsrail'e son ateşkes önerisini sonuçlandırmaları çağrısı

ABD'den Hamas ve İsrail'e son ateşkes önerisini sonuçlandırmaları çağrısı

İsrail basınına göre İsrail, Hamas'la Gazze'deki rehinelerin bırakılması konusunda anlaştı

İsrail ordusu Gazze'nin pek çok bölgesine saldırılarını sürdürdü

İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Filistin'den Gazze'deki sınır kapılarının açılması ve kendilerine teslim edilmesi çağrısı

Filistin'den Gazze'deki sınır kapılarının açılması ve kendilerine teslim edilmesi çağrısı
Avrupa'da on binlerce gösterici İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini istedi

Avrupa'da on binlerce gösterici İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet