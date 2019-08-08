Euro
6.17
Dolar
5.49
BIST 100
98,056.47
Altın
1,500.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye 800 milyon dolarlık askeri silah satışını onayladı.

Safvan Allahverdi   | 08.08.2019
ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon dolarlık silah satışı

Washington

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, 12 MH-60R çok amaçlı donanma helikopteri ve ekipman satın alma talebinin Dışişleri Bakanlığınca kabul edildiği ve Kongrenin onayına sunulduğu belirtildi. 

Bunun yanı sıra Güney Kore'nin talebi dahilinde 13 askeri radar, 25 T-700-GE helikopter motoru, bin denizaltı bulma amaçlı sonar sistemi, çok sayıda farklı iletişim ekipmanı, tarama sistemleri ve yedek parça alım talebine de onay verildiği aktarıldı.

Güney Kore'nin "Asya'daki en önemli müttefiklerimizden biri" olarak tanımlandığı açıklamada, söz konusu askeri satışın ABD'nin dış ulusal güvenlik ve siyasi çıkarları kapsamında onaylandığı ifade edildi.

Söz konusu satışın Kore'nin yüzeysel ve denizaltı karşıtı askeri görevler gerçekleştirme kabiliyetini arttıracağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Asya ve Batı Pasifik'teki siyasi ve ekonomik en büyük güçlerden biri olan Güney Kore Cumhuriyeti, aynı zamanda ABD'nin hayati bir müttefiki olarak bölgedeki istikrar ve barışa katkı sağlıyor. Kore Cumhuriyeti’nin güçlü ve hazır bir savunmaya sahip olmasına yardımcı olmak ABD’nin ulusal çıkarları için hayati öneme sahiptir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü

Benzer haberler

ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon dolarlık silah satışı

ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon dolarlık silah satışı

Güney Koreliler Türk kirazının tadına bakacak

ABD, YPG/PKK ve diğer 'ortaklarını' büyütüyor

Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa menzilli füze denedi

Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa menzilli füze denedi
Güney Kore, yüksek teknoloji ürünlerinde Japonya'ya bağımlılığını azaltacak

Güney Kore, yüksek teknoloji ürünlerinde Japonya'ya bağımlılığını azaltacak
ABD yeni füze denemelerine hazırlanıyor

ABD yeni füze denemelerine hazırlanıyor