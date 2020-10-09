Euro
9.30
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,922.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Finlandiya'ya F-35 satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya 12 milyar 500 milyon dolar değerinde F-35 uçağıyla ilgili ekipman ve mühimmatlarının satışına onay verdi.

Kasım İleri   | 09.10.2020
ABD'den Finlandiya'ya F-35 satışına onay

Washington DC

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya tahmini maliyeti 12,5 milyar dolar olan F-35 uçakları, havadan havaya füze ve havadan karaya güdümlü mühimmat ile ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 64 "F-35A" tipi uçak, 66 yedek motor ve F-35 uçaklarında kullanılan çeşitli kalibre ve kabiliyetlere sahip 1000'den fazla füzenin dahil olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahsuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi
Hastanedeki ilk aşı gönüllü sağlık personeline yapıldı
Çin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na katıldı
Sağlık Bakanı Koca: Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sayesinde salgının hızını kestik
Kovid-19'un beraberinde getirdiği kaygı ve korku ile baş etmek mümkün

Benzer haberler

ABD'de Cumhuriyetçi yaşlı seçmen, Demokrat aday Biden'a yöneldi

ABD'de Cumhuriyetçi yaşlı seçmen, Demokrat aday Biden'a yöneldi

ABD'den Finlandiya'ya F-35 satışına onay

Ruhani: ABD, İran bankalarına yaptırımla gıda ve ilaç ithalatımızı engellemeye çalışıyor

Bölgesel ve küresel güçler açısından Dağlık Karabağ sorunu

Bölgesel ve küresel güçler açısından Dağlık Karabağ sorunu
ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru kovuldu

ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru kovuldu
Türk üreticiler ABD'ye 110 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman sağladı

Türk üreticiler ABD'ye 110 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman sağladı