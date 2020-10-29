Euro
9.75
Dolar
8.28
BIST 100
1,126.99
Altın
1,878.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Çinli sivil toplum kuruluşuna 'yabancı misyon' statüsü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Bakanlık, Birleşik Cephe Çalışma Departmanı tarafından kontrol edilen Ulusal Çin Barışçıl Birleşmeyi Destekleme Derneğini, Yabancı Misyonlar Yasası kapsamında 'Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Misyonu' olarak tanımladı" dedi

Kasım İleri   | 29.10.2020
ABD'den Çinli sivil toplum kuruluşuna 'yabancı misyon' statüsü

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington merkezli Ulusal Çin Barışçıl Birleşmeyi Destekleme Derneğinin ülkedeki "sivil toplum kuruluşu" statüsünü "Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Misyonu" olarak değiştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Birleşik Cephe Çalışma Departmanı'nı yabancı ülkelerde partinin propaganda amacıyla kullandığını ve Ulusal Çin Barışçıl Birleşmeyi Destekleme Derneğinin bu birime bağlı olduğunu belirtti.

Pompeo açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bakanlık, bugün Birleşik Cephe Çalışma Departmanı tarafından kontrol edilen Ulusal Çin Barışçıl Birleşmeyi Destekleme Derneğini, Yabancı Misyonlar Yasası kapsamında 'Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Misyonu' olarak tanımladı. Tıpkı ağustosta Konfüçyüs Enstitüsü, ABD merkezini de bu statüye alırken yaptığımız gibi bu adımın da amacı, bu örgüte ışık tutmak ve mesajlarının Pekin'den geldiğini açıkça ortaya koymaktır."

Çin-ABD Valiler Forumu anlaşması askıya alındı

Pompeo, Pekin'in "kötü niyetli etkisini" ABD'de yaymak için birçok kuruluşun söz konusu departmanla ilişkili olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ulusaltı İşbirliğini Teşvik Etmek Amacıyla ABD-Çin Valiler Forumu'na ilişkin ABD ile Çin hükümetleri arasında 19 Ocak 2011'de imzalanan mutabakattan da çekiliyor. Mutabakat, ABD-Çin Valiler Forumu'nun kurulmasını destekliyordu.

Mutabakatın imzalanmasından sonra ulusaltı yönetimleri kontrol etmekle görevlendirilmiş, Pekin merkezli Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği Çin'in küresel ajandasını desteklemek üzere yerel ve eyalet liderlerini doğrudan ve kötü niyetli bir şekilde etkilemeye çalıştı."

ABD, önceki aylarda da Çin'e ait medya organizasyonlarını "Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası" kapsamına alınmasına karar vermişti.

Geçen haftalarda ise Pompeo, ABD'li düşünce kuruluşları ve akademik enstitülere yabancı ülkelerden aldıkları fonları açıklamalarını aksi halde Bakanlığa erişimlerinin durdurulacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa'da 30 Ekim itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19'da yüksek vaka artışları sürüyor
Uluslararası Hemşireler Konseyi: 44 ülkeden 1500 hemşire Kovid-19'dan öldü

Benzer haberler

ABD'de başkanlık seçimlerine 6 gün kala Trump, en kritik eyaletlerden Arizona'da

ABD'de başkanlık seçimlerine 6 gün kala Trump, en kritik eyaletlerden Arizona'da

Trump aleyhine NYT'de 'anonim' makale yazan kişi ortaya çıktı

ABD'den Çinli sivil toplum kuruluşuna 'yabancı misyon' statüsü

ABD medyası 3 Kasım gecesine diğer başkanlık seçimlerinden farklı hazırlanıyor

ABD medyası 3 Kasım gecesine diğer başkanlık seçimlerinden farklı hazırlanıyor
Hamas: ABD, İsrail'in ilhak planını kademeli olarak uygulamasına destek veriyor

Hamas: ABD, İsrail'in ilhak planını kademeli olarak uygulamasına destek veriyor
Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor

Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor