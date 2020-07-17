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Dünya

ABD'den Çinli şahıs ve şirketlere 'uyuşturucu kaçakçılığı' yaptırımı

ABD yönetimi "Fentanil" isimli ilacı kaçırdıkları gerekçesiyle Çinli 5 şahsı ve 2 şirketi "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Dildar Baykan   | 17.07.2020
ABD'den Çinli şahıs ve şirketlere 'uyuşturucu kaçakçılığı' yaptırımı

Washington

ABD yönetimi "Fentanil" isimli ilacı kaçırdıkları gerekçesiyle Çinli 5 şahsı ve 2 şirketi "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, haşhaştan elde edilerek hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılan sentetik opioid ilaçların kaçakçılığını yapan Çinli 5 kişiye ve 2 şirkete yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.

Bugünkü kararın ABD yönetiminin Çin'den kaçak yollarla getirilen fentanil ve diğer opioid ilaçlara karşı mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulayan Pompeo, bu ilaçların binlerce ABD'linin canına mal olduğunu kaydetti.

Ji Songyan, Zhan Longbao, Cheng Guifeng, Zheng Guangfu, ve Hu Qi isimli Çin vatandaşları ve Wuhan Livika Technology Co. Ltd., ile Global United Biotechnology Inc. isimli şirketler yaptırım listesine alındı. 

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