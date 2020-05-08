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Dünya

ABD'den BAE ve Mısır'a 2,8 milyar dolarlık askeri satış

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a "AH-64 Apache" tipi helikopterlerini yenilemek üzere 2,3 milyar dolarlık ekipman satışına onay verdi.

Kasım İleri   | 08.05.2020
ABD'den BAE ve Mısır'a 2,8 milyar dolarlık askeri satış

Washington

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a Dış Askeri Satış kapsamında 43 AH-64 Apache tipi helikopterin yenilenmesi 2,3 milyar dolarlık satışa onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 88 helikopter motorunun yanı sıra erken uyarı, hedefleme ve GPS sistemleri dahil çok sayıda ekipman olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Mısır bu yenilenmiş helikopterleri "ABD-Mısır ortak menfaatlerini korumak, Mısır ve İsrail'in güvenliğini tehdit eden Sina Yarımadası'ndaki terör faaliyetleri ile mücadele etmek" için kullanmayı amaçladığı belirtilirken, satışın bölgedeki güç dengesini değiştirmediği kaydedildi.

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE), 4 bin 569 MRAP tipi zırhlı askeri araç satışına onay verdi .

Ajans'tan yapılan açıklamada, bu satışın bedelinin 556 milyon dolar olduğu vurgulandı.

Açıklamada, BAE'nin bu araçları "kuvvet koruma ve insani yardım operasyonlarında" kullanılacağı ifade edildi.

BAE'nin Libya'da darbeci Halife Hafter güçlerine destek vermek üzere hava araçları ve ağır silahın yanı sıra çok sayıda zırhlı araç gönderdiği biliniyor.

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