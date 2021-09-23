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Dünya

ABD'den Arakanlılara 180 milyon dolar yardım sözü

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Arakanlılara 180 milyon dolar daha yardım yapacaklarını açıkladı.

Betül Yürük   | 23.09.2021
ABD'den Arakanlılara 180 milyon dolar yardım sözü

New York

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında Arakanlıların (Rohingya) durumuna ilişkin düzenlenen yüksek düzeyli çevrimiçi toplantıda, Arakanlıların Myanmar'da uzun yıllar "işkence, tecavüz ve kundaklamaya" maruz kaldığını ve "öldürüldüğünü" söyledi.

Myanmar'da şubat ayındaki askeri darbenin ardından Arakanlıların durumunun daha da kötüye gittiğini belirten Greenfield, Bangladeş'e toplam 900 bin Arakanlının sığındığını ifade etti.

Arakanlıların durumunun görmezden gelinemeyeceğini söyleyen Greenfield, ABD'nin Arakanlılara yaklaşık 180 milyon dolar daha yardım yapacağını, bu yardımın 158 milyon dolarının Bangladeş'teki Arakanlılara yardım için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 700 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle Arakan'da yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.





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