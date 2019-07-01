ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
ABD'nin Teksas eyaletinde özel bir uçak kalkış esnasında yönünü kaybederek hangara çarptı. Kazada uçakta bulunan 10 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
Washington
ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın Addison bölgesindeki bir havalimanında yerel saatle sabah 9 sularında meydana geldiği kaydedildi.
Kalkış esnasında yönünü kaybederek hangara çarptığı bildirilen özel uçağın alev aldığı ve içinde bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
FAA, kazanın sebebine ilişkin açıklama yapmazken, ölenlerin kimliklerinin de soruşturma gerekçesiyle hemen açıklanmayacağı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.