Euro
8.76
Dolar
7.39
BIST 100
1,084.98
Altın
1,965.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'deki protestolar nedeniyle Leon bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD’de emniyet mensuplarınca sırtından vurulan siyahi Blake'e yönelik polis şiddetine karşı protestolarda bir kişinin göstericilere silahını çekmesi sonrası Leon bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 02.09.2020
ABD'deki protestolar nedeniyle Leon bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tallahasee

ABD’nin Florida eyaletinde, hafta sonu emniyet mensuplarınca sırtından vurulan siyahi John Blake'e yönelik polis şiddetine karşı protestolarda bir kişinin göstericilere silahını çekmesi sonrası Leon bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yetkililer, şehir genelinde kamu güvenliğini korumak amacıyla bugünden geçerli olmak üzere 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağını da içeren bir haftalık acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Söz konusu adım, 29 Ağustos’taki protestolarda bir kişinin göstericilere karşı silah çekmesi sonrası geldi.

Basına yansıyan görsellerde, bir arbede sırasında beyaz bir adamın belinden silah çıkartarak protestoculara doğrulttuğu ve silahını ateşlemeden polis tarafından yakalandığı görüldü.

Öte yandan, silah taşıma ruhsatı olduğu belirtilen kişiye yönelik herhangi bir işlem yapılmadı.

Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'nin belden aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı.

Leon'daki gösteriler, Blake'e yönelik polis şiddetini protesto etmek amacıyla düzenlenmişti.

ABD'de mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının ABD'de üçüncü aşama klinik denemeleri başladı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 125 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 917 bini geçti
Geniş çaplı antikor araştırması Kovid-19 aşısı için ümidi artırdı
Çin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

ABD'deki protestolar nedeniyle Leon bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'deki protestolar nedeniyle Leon bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nana tropikal fırtınası Orta Amerika kıyılarına yaklaştı

Kararlı mücadeleleriyle evlatlarını terörün pençesinden kopardılar

Portland'da protestocular Belediye Başkanı'nı hedef aldı

Portland'da protestocular Belediye Başkanı'nı hedef aldı
ABD'den Kuzey Kore'ye balistik füze geliştirmede materyal tedarik edenlere yaptırım tehdidi

ABD'den Kuzey Kore'ye balistik füze geliştirmede materyal tedarik edenlere yaptırım tehdidi
'Türkiye ve KKTC bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır'

'Türkiye ve KKTC bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır'