Euro
8.99
Dolar
7.33
BIST 100
1,522.24
Altın
1,910.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'deki Kongre baskınının ardından Eğitim Bakanı DeVos istifa etti

ABD'de Donald Trump yanlılarının çarşamba günü Kongreyi basmasının ardından, Eğitim Bakanı Betsy DeVos istifasını sundu.

Dildar Baykan   | 08.01.2021
ABD'deki Kongre baskınının ardından Eğitim Bakanı DeVos istifa etti

Washington

ABD'de Kongre baskını nedeniyle Beyaz Saray'da ardı ardına yaşanan istifaların ardından, kabineden de ikinci istifa geldi. 

Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun ardından Eğitim Bakanı Betsy DeVos da Trump'a gönderdiği istifa mektubunu yayımladı.

Trump'ı tansiyonu yükseltmek ve Kongre baskını için insanları kışkırtmakla suçlayan DeVos, "Sizin söylemlerinizin olaylar üzerindeki etkisi konusunda şüphem yok ve bu benim için patlama noktası oldu." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da ardı ardına istifalar yaşanmıştı

Çarşamba günkü Kongre baskınının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etmişti.

Dün de bir dönem Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan ve şu anda Trump'ın Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olan Mick Mulvaney ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger istifalarını duyurmuştu.

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.

İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, mart sonuna kadar 16 yaş üstü tüm vatandaşlarını Kovid-19'a karşı aşılamayı planlıyor
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca: Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,9 milyonu geçti

Benzer haberler

ABD'deki Kongre baskınının ardından Eğitim Bakanı DeVos istifa etti

ABD'deki Kongre baskınının ardından Eğitim Bakanı DeVos istifa etti

ABD'deki Kongre baskınının ardından kabineden ilk istifa eden Ulaştırma Bakanı Chao oldu

ABD'de Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'daki istifalar sürüyor

ABD'de Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'dan 3 istifa

ABD'de Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'dan 3 istifa
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti
Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj istifa etti

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj istifa etti