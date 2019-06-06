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Dünya

ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı artıyor

New York başta olmak üzere ABD'nin 26 eyaletinde görülen kızamık salgınında bu yıl başından beri kaydedilen vaka sayısı bin 1'e ulaştı.

Dildar Baykan   | 06.06.2019
ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı artıyor

New York

ABD'de New York başta olmak üzere birçok eyalette devam eden kızamık salgınında, 2019 başından bu yana kaydedilen vaka sayısı bini geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı.

New York başta olmak üzere 26 eyalette görülen salgında vaka sayısının bin 1'e ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca yeni rakamların son 27 yılın en yüksek oranını teşkil ettiğinin altı çizildi.

ABD, 2000'de kızamığı tamamen yendiğini duyurmuştu ancak bu yıl kızamık hastalığı yeniden baş gösterdi.

New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık hastalığı nedeniyle acil sağlık durumu ilan edilmişti.

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