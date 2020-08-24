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Dünya

ABD'deki başkanlık yarışını anketlerde Biden önde götürüyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yarışında Demokrat aday Joe Biden, mevcut ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ortalama yüzde 7,6 önünde görünüyor.

Dildar Baykan   | 24.08.2020
ABD'deki başkanlık yarışını anketlerde Biden önde götürüyor

Washington

ABD'de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Joe Biden, yarışı Donald Trump'ın ortalama yüzde 7,6 önünde götürüyor. 

CBS, ABC, Washington Post ve Economist anketlerinde de Biden, Trump'ın yüzde 10 önünde görünürken, CNN'in anketine göre Biden sadece yüzde 4 önde bulunuyor.

Seçimlerin kaderini belirleyecek 6 eyaletten 5'inde de Biden'ın önde olduğu görülüyor.

Biden, Trump'a Michigan'da yüzde 6,7, Wisconsin'de yüzde 6,5, Pennsylvania'da yüzde 5,7, Florida'da yüzde 5 ve Arizona'da ise yüzde 2 fark atıyor.

Kuzey Carolina'da öne çıkan Trump, bu eyalette Biden'ın yüzde 0,6 puan önünde görünüyor.

Joe Biden, geçen hafta sanal ortamda düzenlenen Demokrat Parti Kongresinin ikinci günü olan 18 Ağustos'ta resmi olarak partinin başkan adayı gösterilmişti.

Cumhuriyetçi Partinin de yine Kovid-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği Kongre sonrasında Trump'ın, başkan adayı olarak 27 Ağustos'ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

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