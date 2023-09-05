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Dünya

ABD'de yılın başından bu yana en az 484 "toplu silahlı saldırı" oldu

ABD'de yıl başından bu yana en az 484 toplu silahlı saldırı yaşanırken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde raporlanan saldırı sayısını aştı.

Melike Pala  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
ABD'de yılın başından bu yana en az 484 "toplu silahlı saldırı" oldu

Ankara

ABC News'in haberine göre, ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7 binden fazla kaynaktan günlük olarak derleyen Silah Şiddeti Arşivi (Gun Violence Archive), eylülün sadece ilk 4 gününde ülkede 5 toplu silahlı saldırı yaşandığını açıkladı.

Arşivin kayıtlarına göre, 2023'te şimdiye kadar en az 484 toplu silahlı saldırı düzenlenirken, bu rakam her gün ortalama 2 toplu silahlı saldırı olduğunu gösteriyor.

Arşiv, 2022'de yaklaşık 645, 2021'de ise 690 toplu silahlı saldırı düzenlendiğini raporlamıştı. Yine kayıtlara göre, geçen yılın aynı döneminde ülkede 455 toplu silahlı saldırı yaşanmıştı.

Silah Şiddeti Arşivi, "toplu silahlı saldırı" tanımlamasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kriterlerini baz alıyor. Buna göre tek bir olayda saldırgan haricinde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı silahlı saldırılar "toplu silahlı saldırı" olarak değerlendiriliyor. Bu tanımlamaya kar amaçlı suç faaliyetleri, bireysel husumet veya çete olayları, aile cinayetleri ve benzeri şiddet içerikli olaylar dahil edilmiyor.

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