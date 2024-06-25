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Dünya

ABD'de yazın başlangıcına silahlı saldırılar damga vurdu

ABD'de yaz mevsiminin başlangıcı kabul edilen haziran ayının ikinci yarısında birçok eyalette silahlı saldırılar düzenlendi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
ABD'de yazın başlangıcına silahlı saldırılar damga vurdu

Ankara

Oakland Şerifliğinden yapılan açıklamada, Michigan eyaletinde 23 Haziran'da çalıntı olduğundan şüphelenilen bir aracı takip eden Şerif Vekili Bradley Reckling'in silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Şüpheli araçtan inerek Reckling'e ateş eden saldırganların gözaltına alındığı bildirildi.

Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde de 24 Haziran'da, trafik kontrolü sırasında ateş açan saldırganın bir polisi ağır yaraladığı kaydedildi.

Alabama eyaletinde 23 Haziran'da, saldırganın kalabalığa ateş açması sonucunda 13 kişi yaralandı.

Ohio'da ise 24 Haziran'da, silahlı saldırganın hedefi olan 10 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şiddet vakaları yaz aylarından artıyor

Miami Üniversitesinden kriminolog Alex Piquero, artan silahlı saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Yaz mevsiminde okulların tatil olması, insanların dışarıda daha çok bir araya gelmesi ve sıcak hava nedeniyle saldırıların arttığını belirten Piquero, "Bu, şiddetin ortaya çıkması için ortam yaratıyor." ifadesini kullandı.

John Jay College'da görevli Jillian Snider da silahlı saldırılarda artan can kaybının gelişen teknolojiyle bağlantısı olduğunu söyledi.

Yüzlerce atış yapabilen modifiye silahların kullanımının arttığını söyleyen Snider, "Bu sebeple daha çok kurban görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Silahlı Şiddet Arşivi isimli internet sitesinin verilerine göre, 2023'te 657 toplu silahlı saldırı düzenlendi. Bu sayı 2022'de 646 olarak kayıtlara geçmişti.


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