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Dünya

ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar başladı

ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Biriminin, ülkedeki yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlarını başlattığı bildirildi.

Dildar Baykan   | 15.07.2019
ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar başladı

New York

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan bir yetkili, ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) Biriminin bugün 2 bin yasa dışı göçmeni hedef alacak şekilde baskınlarını başlattığını belirtti. 

Baskınların Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve San Francisco'daki göçmenlere yönelik olduğunu belirten yetkili, New Orleans'daki baskınların da bölgede etkili olan Barry Tropikal Fırtınası nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Söz konusu baskınların yapılacağı haberinin ardından ABD'de başlayan tartışmalar ise hala sürüyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri yetkilisinden açıklama

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktör Vekili Ken Cuccinelli, yaptığı açıklamada, baskınların hedefindeki kişilerin zaten hali hazırda yasa dışı emri almış kişiler olduğunu vurguladı.

Cuccinelli, baskınlar nedeniyle çocukların ailelerinden ayrılıp ayrılmayacağına dair bir soruya ise "Baskınların hedefinde aileler de var." şeklinde cevap vermekle yetindi.

Ülkedeki yasa dışı göçmenler ise marketlerden evlerine gıda ve ihtiyaç stoğu yaparak, gözaltına alınma korkusu içinde yaşıyor. 

Yasa dışı göçmenlerin toplatılması emri

Washington Post gazetesi geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın ICE'ye daha önce sınır dışı bildirimi almış ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdiğini yazmıştı.

Haberin tepki çekmesinin ardından Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratların talebi üzerine, yasa dışı göçmenleri ülkeden çıkarma sürecini (sınır dışı etme) iki hafta erteledim." ifadesini kullanmıştı.

Bu süreçte Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD'nin güney sınırındaki sığınmacı ve yasal boşluk problemlerine bir çözüm bulmak için bir araya gelip ortak bir çalışma yürütüp yürütemeyeceklerine bakacağını belirten Trump, "Eğer birlikte çözüm bulamıyorlarsa sınır dışı işlemleri başlayacak!" mesajını vermişti.

New York Times gazetesi, perşembe günkü haberinde ise ertelenen baskınların bugün başlayacağını yazmıştı.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

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