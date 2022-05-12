Dolar
15.40
Euro
16.01
Altın
1,837.60
ETH/USDT
1,912.50
BTC/USDT
28,383.00
BIST 100
2,371.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentileri geride bıraktı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 11 ile beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

Dilara Zengin Okay   | 12.05.2022
ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentileri geride bıraktı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 11 artış kaydetti.

Rekor seviyeden gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık verinin bu dönemde yüzde 10,7 artması öngörülüyordu.

ÜFE martta yıllık bazda yüzde 11,5 ile verinin hesaplanmaya başlandığı 2010'dan bu yana en yüksek artışı göstermişti.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,8 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 8,9 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, martta aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 9,6 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Analistler, üretici enflasyonuna ilişkin son verinin yüksek enflasyonun gelecek aylarda tüketiciler ile işletmeler için bir yük olmaya devam edeceğini gösterdiğini belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin Başbakanı Li'den Kovid-19'un etkisine karşı 'istihdamı koruma' mesajı
ABD Başkanı Biden: Kovid-19 nedeniyle ülkede bir milyon kişi öldü
Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 1917, Hong Kong'da 280 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Biden, Kovid-19 teknolojilerini DSÖ üzerinden dünya ile paylaşacaklarını duyurdu

Biden, Kovid-19 teknolojilerini DSÖ üzerinden dünya ile paylaşacaklarını duyurdu

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine artış gösterdi

ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentileri geride bıraktı

İsveç'te yıllık enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyesinde

İsveç'te yıllık enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyesinde
Bakan Nebati, gıda sektöründeki firma temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Nebati, gıda sektöründeki firma temsilcileriyle bir araya geldi
ABD Başkanı Biden: Kovid-19 nedeniyle ülkede bir milyon kişi öldü

ABD Başkanı Biden: Kovid-19 nedeniyle ülkede bir milyon kişi öldü