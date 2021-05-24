Euro
10.25
Dolar
8.39
BIST 100
1,452.18
Altın
1,882.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Ulusal Muhafızlar başkent Washington'dan çekildi

ABD Savunma Bakanı Austin, 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Washington’a konuşlandırılan Ulusal Muhafızların tamamının başkentten ayrıldığını açıkladı.

Kasım İleri   | 24.05.2021
ABD'de Ulusal Muhafızlar başkent Washington'dan çekildi Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaklaşık 5 aydır ABD Kongresi çevresinde güvenlik önlemi alan Ulusal Muhafızların kentten ayrılışına ilişkin yaptığı açıklamada, görevini tamamlayarak eyaletlerine dönen askerlere teşekkür etti.

Ulusal Muhafızların ülkedeki protestolardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye kadar birçok görev üstlendiğini hatırlatan Austin, son bir yılın Ulusal Muhafızlar için unutulmaz bir yıl olduğunu kaydetti.

ABD Başkanlık seçim sonuçlarının hileli olduğunun iddia eden Donald Trump, on binlerce destekçisi ile 6 Ocak’ta Washington’da miting yapmıştı.

Mitingin ardından, kongreye yürüyen göstericiler, başkanlık seçimleri seçiciler kurulu oylamasının onay oturumunun sürdüğü Kongre binasının önünde gelmiş ve polis barikatlarını aşarak binaya girmişti.

Olayların tırmanmasından kısa bir süre sonra, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bölgeye Ulusal Muhafızları sevk etmiş ve olaylar kontrol altına alınmıştı.

Pentagon, daha sonra Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde Washington’a 25 bin civarında Ulusal Muhafız konuşlandırmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 oldu
Sağlık Bakan Koca: 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık

Benzer haberler

Rusya, Yeni START anlaşması kapsamına giren ABD ve kendi elindeki silah sayısını açıkladı

Rusya, Yeni START anlaşması kapsamına giren ABD ve kendi elindeki silah sayısını açıkladı

ABD'de Ulusal Muhafızlar başkent Washington'dan çekildi

ABD: İsrail Gazze operasyonunda hedefine tam ulaşamadı

Demokrat Partililerden Biden'a 'Filistinlilerin haklarını koruma ve İsrail'i sorumlu tutma' çağrısı

Demokrat Partililerden Biden'a 'Filistinlilerin haklarını koruma ve İsrail'i sorumlu tutma' çağrısı
Washington Post, siyahilerin hak arayışının ABD'nin Filistin söyleminin yönünü değiştirdiğini yazdı

Washington Post, siyahilerin hak arayışının ABD'nin Filistin söyleminin yönünü değiştirdiğini yazdı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi