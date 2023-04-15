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Dünya

ABD'de tehlikeli madde taşıyan bir tren daha raydan çıktı

ABD'nin Maine eyaletinde tehlikeli madde taşıyan bir tren raydan çıktı.

Tuğçenur Akgün  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
ABD'de tehlikeli madde taşıyan bir tren daha raydan çıktı

New York

Rockwood İtfaiye ve Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada, Maine eyaletinin kırsalındaki Rockwood kasabasında tehlikeli madde taşıyan bir trenin raydan çıktığı duyuruldu.

Hadiseye ilişkin yayımlanan fotoğrafta kaza nedeniyle raydan çıkan vagonların alev aldığı görülürken, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD'de artan tren kazaları

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan Norfolk Southern'e ait 150 vagonlu trenin 50 vagonu, 3 Şubat'ta raydan çıkarak infilak etmişti. Kaza sonrası kimyasal maddeler etrafa yayılarak çevre felaketine neden olmuş, yüksek miktarda zehirli kimyasal nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Kaza, kamuoyunun gündeminden uzun süre düşmezken, aynı şirkete ait başka bir yük treni de bir ay sonra Ohio'nun Springfield kentinde yine kaza yapmıştı. 20 vagonun raydan çıktığı 4 Mart'taki ikinci kazada, ölen veya yaralanan olmazken, tehlikeli madde sızıntısının da yaşanmadığı bildirilmiş, sadece tedbir amaçlı çevre sakinlerine güvenli alanda bulunmaları tavsiye edilmişti.

Minnesota eyaletinde ise 30 Mart'ta etanol taşıyan trenin raydan çıkarak alev alması üzerine bölgedeki 800 kişi tahliye edilmişti. 3 Nisan'da ise Montana eyaletinde 25 vagonun raydan çıktığı tren kazası meydana gelmişti.

ABD'deki Federal yetkililer ve Kongre üyeleri, başta Ohio ve Minnesota'daki tehlikeli kimyasallar taşıyan tren kazalarının ardından yaşanan çevre felaketleri nedeniyle tren işletmecilerini daha fazla güvenlik önlemleri almaya çağırıyor.

Federal kayıtlara göre, ABD'de her yıl 1000'in üzerinde tren kazası yaşanıyor.

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