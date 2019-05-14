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Dünya

ABD'de tarım ilacından kanser olan çifte 2 milyar doları aşkın tazminat

ABD'de endüstriyel tarım şirketi, yaban otlarının temizlenmesinde kullandığı ürününün kansere yol açması nedeniyle bir çifte toplamda 2 milyar 55 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 14.05.2019
ABD'de tarım ilacından kanser olan çifte 2 milyar doları aşkın tazminat

San Francisco

Oakland'daki eyalet mahkemesinin jürisi, Monsanto Co şirketinin ürünü Roundup Ready'nin, Alva ve Alberta Pilliod çiftinin, hodgkin dışı lenfomaya yakalanmasına yol açtığı kararına vardı. 

Jüri, şirket tarafından Pilliod çiftine maddi ve manevi tazminat olarak toplamda 2 milyar 55 milyon dolar ödenmesine hükmetti.

9 yıldır kanserle mücadele ediyoruz

Alberta Pilliod, eşiyle 9 yıldır kanserle mücadele ettiklerini belirterek, "Hayatımız sonsuza dek değişti. Daha önce yapabildiklerimizi yapamıyoruz." dedi.

Çiftin avukatlarından Michael Miller, tazminatın 2 milyar dolarlık kısmının temyizde düşürülebileceğini, öte yandan uzun soluklu bir yargı mücadelesine hazır olduklarını söyledi.

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