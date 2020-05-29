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Dünya

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan polis tutuklandı

ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

İslam Doğru   | 29.05.2020
ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan polis tutuklandı

New York
ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

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