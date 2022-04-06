Dolar
14.73
Euro
16.04
Altın
1,918.59
ETH/USDT
3,191.90
BTC/USDT
43,600.00
BIST 100
2,316.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlularında teravih namazı kılıyor Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlularında teravih namazı kılıyor
logo
Dünya

ABD'de siyahi genci ev baskınında öldüren polislere dava açılmayacak

ABD'deki Minneapolis kentinde, uyurken evine yapılan polis baskınında hayatını kaybeden siyahi genç Amir Locke’yi vuran polisler hakkında dava açılmayacağı belirtildi.

Islam Doğru   | 06.04.2022
ABD'de siyahi genci ev baskınında öldüren polislere dava açılmayacak

New York

Minnesota eyaleti ve Hennepin Bölge başsavcılıklarından yapılan açıklamada, mevcut tüm delillerin incelenmesinden sonra suç duyurusunda bulunmak için “kabul edilebilir yeterli kanıt” olmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Eyalet, polise ölümcül güç kullanımına izin veren tüzüğün durumuna göre herhangi bir memura karşı bir suç duyurusunu makul şüphenin ötesinde kanıtlayamazdı.” ifadesi paylaşıldı.

Olay

Minnesota eyaletine bağlı St. Paul kentinde, bir cinayet soruşturmasında 22 yaşındaki siyahi genç Amir Locke, Minneapolis polisinin evine 2 Şubat’ta yaptığı baskında vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Baskına dair video görüntülerinde, içeriye "polis, arama emri", "yere yat" diye bağırarak giren polislerin, battaniyeye sarılmış koltukta yatan ve elinde silah bulunan Locke'un hareket etmesi üzerine ateş açtığı görülmüştü.

Polis, daha sonra Locke'un isminin "arama emri" içinde olmadığını açıklamıştı.

Locke ailesi, oğullarının herhangi bir suç geçmişi bulunmadığını, silahının ruhsatlı olduğunu vurgulayarak polise karşı gerekli yasal sürecin başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı

Benzer haberler

ABD'de siyahi genci ev baskınında öldüren polislere dava açılmayacak

ABD'de siyahi genci ev baskınında öldüren polislere dava açılmayacak