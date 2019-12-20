ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
New York
ABD medyasında yer alan habere göre, North Carolina'da sabah saatlerinde bir kamu binasında silahlı saldırı meydana geldi.
Yetkililer, saldırıda 2 çalışanın hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Saldırganın kimliği ya da saldırı hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.