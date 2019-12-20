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Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Betül Yürük   | 20.12.2019
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

New York

ABD medyasında yer alan habere göre, North Carolina'da sabah saatlerinde bir kamu binasında silahlı saldırı meydana geldi. 

Yetkililer, saldırıda 2 çalışanın hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırganın kimliği ya da saldırı hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

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