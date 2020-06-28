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Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir perakende dağıtım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Emre Aytekin   | 28.06.2020
ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

Ankara

ABD'nin California eyaletinde polis yetkilileri, silahlı saldırganın, ulusal bir perakende zincirine ait dağıtım merkezinin antreposuna aracıyla daldığını ve tüfekle etraftakilere ateş açtığını bildirdi.

Saldırıda dağıtım merkezi çalışanı Martin Haro-Lozano (45) yaşamını yitirirken, antrepoda bulunanlardan dördü yaralandı.

Polis tarafından silahla vurularak öldürülen 31 yaşındaki erkek saldırganın geçmişte dağıtım merkezinde çalıştığı belirtildi.

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