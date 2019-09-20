Euro
6.31
Dolar
5.71
BIST 100
100,371.90
Altın
1,503.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katılıyor TEKNOFEST 4. gününde devam ediyor
logo
Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Emel Öz Gözellik   | 20.09.2019
ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, polis yetkilileri Beyaz Saray'a 3 kilometre uzaklıktaki Columbia Heights bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Saldırganın henüz yakalanmadığını belirten polis yetkilileri, saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi

Benzer haberler

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

'ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor'

'Aramco saldırısı karmaşık ve koordineli'

'Netanyahu Trump'a yanlış bilgiler verdi'

'Netanyahu Trump'a yanlış bilgiler verdi'
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti

ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti
ABD İran'a karşı uluslararası koalisyon peşinde

ABD İran'a karşı uluslararası koalisyon peşinde