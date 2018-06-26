ABD'de 'seyahat yasağı' protestosu

Amerikalı Müslümanlar ve onlara destek veren diğer gruplar, ABD Başkanı Trump'ın getirdiği seyahat yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme'yi protesto etti.

Fotoğraf: AA/Yasin Öztürk

WASHINGTON

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Yüksek Mahkeme, geniş katılımlı bir protestoya sahne oldu.

Trump yönetiminin, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 5 ülke ile Kuzey Kore ve Venezuela'yı kapsayan seyahat yasağını anayasaya uygun bulan Yüksek Mahkeme, yüzlerce Amerikalı Müslüman ile onlara destek veren farklı din ve etnik kökenden Amerikalı tarafından protesto edildi.

"Duvara hayır, yasağa hayır", "Seyahat yasağına hayır", "Demokrasiye evet, yasağa hayır" ve "Yahudiler sizinle" gibi pankartlar taşıyan kalabalık grup, Trump yönetimi ve Yüksek Mahkeme aleyhinde sloganlar attı.

Öte yandan ABD'deki en önemli Müslüman hakları savunucusu sivil toplum örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu seyahat yasağı sert bir dille eleştirildi.

Açıklamada, söz konusu yasağın ve Yüksek Mahkeme kararının Amerikan değerleriyle örtüşmediğine dikkat çekildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

Mahkeme, kararı 5'e karşı 4 oyla almıştı.

Buna göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Libya, Yemen ve Somali'nin yanı sıra Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşları da yeni ABD vizesine başvurularında söz konusu yasağa takılacak.

İlk olarak eylül ayında Trump yönetiminin gündeme getirdiği ve orijinal halinde Çad'ın da bulunduğu listede sonraki aylarda güncelleme yapılmış ve Çad "yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle" listeden çıkarılmıştı.

Muhabir: Hakan Çopur