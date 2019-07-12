Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
99,027.00
Altın
1,409.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de sel: 2 ölü

Pennsylvania eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel sularında sürüklenen bir araçta hamile kadın ve oğlu ölü bulundu.

Zehra Ulucak   | 12.07.2019
ABD'de sel: 2 ölü

Pittsburgh

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde sürüklenen bir araçta 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Douglass Kasabası Polis Şefi John Dzurek, basına yaptığı açıklamada, suda sürüklenen araçtaki kadının, acil durum yetkilileri ile telefonda görüştüğü esnada irtibatın koptuğunu belirtti.

Dzurek, yaklaşık beş saat süren aramaların ardından acil durum ekipleri tarafından bir nehir kolunda tespit edilen araçta, hamile bir kadın ile 8 yaşındaki oğlunun ölü bulunduğunu bildirdi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, doğu Pennsylvania’nın bazı bölgeleri için sel nedeniyle acil durum ilan etti.

Yağmur fırtınasının, Berks ve Montgomery bölgelerine taşınmasının ardından bazı araç ve konutların tahliye edildiği bildirilirken, yetkililer, halka mümkün olduğunca yüksek yerlere gitmeleri çağrısında bulundu.

Eyaletin çeşitli kesimlerinde etkili olan yoğun yağış derelerin taşmasına ve su altında kalan yolların saatlerce kapanmasına neden oldu.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık

Benzer haberler

ABD'de sel: 2 ölü

ABD'de sel: 2 ölü

Japonya'da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı: 2 ölü

Hindistan'da baraj taştı: 12 ölü, 11 kayıp

Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor