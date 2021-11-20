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Dünya

ABD'de Rittenhouse'un beraat etmesi bazı kentlerde protesto edildi

ABD'de geçen yıl Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan Kyle Rittenhouse'un berat etmesinin ardından, ülke genelinde bazı kentlerde protesto gösterileri düzenlendi.

Betül Yürük   | 20.11.2021
ABD'de Rittenhouse'un beraat etmesi bazı kentlerde protesto edildi

New York

ABD'de Oregon eyaletinin Portland kentinde, Rittenhouse'un jüri tarafından aklanmasına tepki gösteren protestocular, camları kırıp polise ellerindeki nesneleri fırlatması üzerine, polis kentte isyan durumu ilan etti.

Kenosha'da da mahkeme önünde bekleyen karşıt protestocular arasında sözlü atışmalar yaşandı.

Chicago ve New York'ta da beraat kararına tepki olarak protestolar düzenlendi.

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, siyasetçiler ve Rittenhouse'un öldürdüğü kişilerin aileleri ise şiddetten kaçınılması ve protestoların barışçıl olması çağrısı yaptı.

ABD'de toplumda ayrışmaya neden olan davada beraat kararına farklı tepkiler geldi.

New York'un Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Vekili Alexandria Ocasio-Cortez, Rittenhouse'un aklanmasını kınarken, beraat kararı bazı muhafazakar çevrelerde memnuniyetle karşılandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump da "Bu meşru müdafaa değilse, ne peki" açıklamasıyla beraat kararını savundu.

Kenosha kentinde geçen yıl polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse davasında jüri sanığın suçsuz olduğuna karar vermişti.

Rittenhouse kendisine yöneltilen beş ayrı suçlamanın tamamından aklanmıştı.

Mahkeme süresince savcılar, Rittenhouse'u "bela aramak için" Kenosha'ya gitmekle suçlarken, avukatları 18 yaşındaki müvekkillerinin, küçük işletmeleri yağmalamaktan korumak için olay yerinde bulunduğunu savundu.

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