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Dünya

ABD'de raylara inen uçağa tren çarptı, pilot kurtarıldı

ABD'nin California eyaletinde raylara inen uçağa tren çarptı, pilot çarpışmadan kısa süre önce kurtarıldı.

Emel Öz   | 10.01.2022
ABD'de raylara inen uçağa tren çarptı, pilot kurtarıldı

Ankara

Ülke basınında yer alan, Los Angeles İtfaiye Biriminden yapılan açıklamaya göre, "Cessna" tipi küçük uçak, Whiteman Havaalanından kalktıktan sonra, yakınlardaki tren raylarına iniş yapmak zorunda kaldı.

Olay yerine gelen ekip, trenin çarpmasına kısa süre kala pilotu, raylar üzerindeki uçaktan çıkardı.

Pilot hafif şekilde yaralanırken, trendeki yolculardan ise yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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