ABD'de raylara inen uçağa tren çarptı, pilot kurtarıldı
ABD'nin California eyaletinde raylara inen uçağa tren çarptı, pilot çarpışmadan kısa süre önce kurtarıldı.
Ankara
Ülke basınında yer alan, Los Angeles İtfaiye Biriminden yapılan açıklamaya göre, "Cessna" tipi küçük uçak, Whiteman Havaalanından kalktıktan sonra, yakınlardaki tren raylarına iniş yapmak zorunda kaldı.
Los Angeles'ta hemzemin geçide acil iniş yapan uçağın pilotu, trenin uçağa çarpmasından saniyeler önce kurtarıldı pic.twitter.com/T2uF51pOvl— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 10, 2022
Olay yerine gelen ekip, trenin çarpmasına kısa süre kala pilotu, raylar üzerindeki uçaktan çıkardı.
Pilot hafif şekilde yaralanırken, trendeki yolculardan ise yaralanan olmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.