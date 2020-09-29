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Dünya

ABD'de polisin öldürdüğü siyahi adamın ailesine 20 milyon dolar ödenecek

ABD'de Maryland eyaletinde, kelepçeli halde polis aracında otururken 6 kurşunla öldürülen siyahi William Green'in ailesine verilecek miktar, ülkede polis şiddeti nedeniyle verilen en yüksek tazminat bedeli oldu.

Mücahit Oktay   | 29.09.2020
ABD'de polisin öldürdüğü siyahi adamın ailesine 20 milyon dolar ödenecek

New York

ABD'nin Maryland eyaletinde, polisin öldürdüğü siyahi William Green'in ailesine 20 milyon dolar tazminat ödeneceği açıklandı.

Maryland'de, polisin, büyük bir kazaya karışması sonucu kelepçe taktıktan sonra 6 kurşunla öldürdüğü William Green isimli Amerikalının ailesine, olayın yaşandığı ilçe yönetimi tarafından 20 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldığı bildirildi.

27 Ocak'ta yaşanan hadisede, Prince George İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan polis memuru Michael Owen, büyük bir kazaya karışan Green'i arkadan kelepçeleyip polis arabasına bindirdikten sonra 7 el ateş ederek, isabet eden 6 kurşunla ölümüne sebep olmuştu.

Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından maaşı kesilerek açığa alınan ve mart ayında jüri tarafından ikinci dereceden cinayetle suçlu bulunan polis memuru Owen'ın avukatı ise, müvekkilinin, suçsuz olduğunu iddia ettiğini ve mahkemede hakim karşısına çıkmayı beklediğini belirtti.

Prince George İlçe İdari Amiri Angela Alsobrooks, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Green'in hepimiz gibi bir baba, oğul ve erkek kardeş olduğunu unutmamalıyız, bu bedel onun hayatı için asla yeterli değildir.'' ifadesini kullandı.

ABD'de, polis şiddeti nedeniyle verilen en büyük tazminat bedeli olan 20 milyon dolarlık mahkeme kararı, Kentucyk'de yine polisin öldürdüğü Breonna Taylor'un ailesine verilen 12 milyon dolarlık tazminattan iki hafta sonra geldi.



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