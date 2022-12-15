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Dünya

ABD'de perakende satışlar kasımda beklenenden fazla azaldı

ABD'de perakende satışlar, kasımda aylık bazda yüzde 0,6 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

Dilara Zengin Okay   | 15.12.2022
ABD'de perakende satışlar kasımda beklenenden fazla azaldı

Washington DC

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalarak 689,4 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. 11 ayın en büyük düşüşünü kaydeden perakende satışlar, ekimde yüzde 1,3 artmıştı.

Ülkede perakende satışlar, kasımda yıllık bazda ise yüzde 6,5 arttı.

Bu dönemde perakende satışlarda görülen azalışta, mobilya, yapı malzemeleri ve motorlu taşıtlar ile parçalarını satan mağazalardaki satışlarda yaşanan düşüş öne çıktı.

Elektronik mağazaları, mağaza dışı perakendeciler, spor, hobi, müzik aletleri ile kitap satan mağazalar, benzin istasyonları ile genel mal mağazalarındaki satışlarda da aynı dönemde düşüş kaydedildi.

Analistler, "Efsane Cuma" ve "Siber Pazartesi" gibi alışveriş çılgınlığının yaşandığı günleri de içeren kasım ayında, perakende satışlarda yaşanan düşüşün, yüksek enflasyon ve artan faiz oranları nedeniyle tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti.

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