ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci öldü
ABD'nin Colorado eyaletinde okula silahla gelen iki öğrencinin açtığı ateş sonucu bir öğrenci öldü, 8 öğrenci yaralandı.
New York
ABD medyasında yer alan habere göre, Colorado'un Highlands Ranch bölgesinde okula silahla gelen iki öğrencinin açtığı ateş sonrası bir öğrenci öldü, 8'i öğrenci de yaralandı.
Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun kritik olduğunu belirten yetkililer, aynı okulun öğrencisi olan iki saldırganın ise göz altında olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.