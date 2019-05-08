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Dünya

ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci öldü

ABD'nin Colorado eyaletinde okula silahla gelen iki öğrencinin açtığı ateş sonucu bir öğrenci öldü, 8 öğrenci yaralandı.

Betül Yürük   | 08.05.2019
ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci öldü

New York

ABD medyasında yer alan habere göre, Colorado'un Highlands Ranch bölgesinde okula silahla gelen iki öğrencinin açtığı ateş sonrası bir öğrenci öldü, 8'i öğrenci de yaralandı. 

Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun kritik olduğunu belirten yetkililer, aynı okulun öğrencisi olan iki saldırganın ise göz altında olduğunu ifade etti.

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