Dolar
32.89
Euro
35.12
Altın
2,298.37
ETH/USDT
3,377.50
BTC/USDT
61,539.00
BIST 100
10,568.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk taraftarlar, Türkiye-Çekya maçının oynanacağı Hamburg kentinde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - VTR Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova’da “Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı”na katılıyor.
logo
Dünya

ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular artışını sürdürdü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,93'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 0,8 arttı.

Dilara Zengin Okay  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular artışını sürdürdü

Washington DC

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 21 Haziran ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta, önceki haftaya kıyasla yüzde 0,8 artarak yükselişini 3. haftaya taşıdı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken, yeniden finansman başvuruları kayda değer bir değişim göstermedi.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,94'ten yüzde 6,93'e geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,47'den yüzde 6,46'ya indi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının geçen hafta çoğunlukla düşük seyrettiğini ve 3 ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini kaydettiğini belirtti.

Kan, bununla birlikte mortgage faiz oranlarındaki düşüşün borçların yeniden finansmanı için hala yeterli seviyede olmadığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: NATO üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Sakarya'nın sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

Benzer haberler

ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular artışını sürdürdü

ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular artışını sürdürdü

Rusya Merkez Bankasından faizi "önemli ölçüde artırabiliriz" mesajı

İsviçre Merkez Bankası, ekonomiye destek için faiz indirimlerine devam ediyor

Fed faiz oranını sabit tuttu

Fed faiz oranını sabit tuttu
ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular arttı

ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet