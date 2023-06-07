Dolar
23.23
Euro
24.85
Altın
1,943.24
ETH/USDT
1,851.20
BTC/USDT
26,480.00
BIST 100
5,561.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ekonomi

ABD'de mortgage faizleri geçen hafta geriledi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,81'e inerken, 4 haftada ilk düşüşünü kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
ABD'de mortgage faizleri geçen hafta geriledi

New York

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 2 Haziran ile biten haftada, mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 1,4 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,91'den 6,81'e gerilerken, son dört haftanın ilk azalışı gerçekleşti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,41'den 6,25'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranının bir önceki haftaki yüksek seviyesinden gerilediğini ancak yüzde 6,81'lik oranın 2023'ün en yüksek ikinci değeri olduğunu belirtti.

Konut satın alma faaliyetinin, yüksek faiz oranları nedeniyle düşen satın alma gücü ile piyasada envanter azlığı yüzünden kısıtlandığına işaret eden Kan, yeniden finansman aktivitesinin de düşük olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksekova'nın ilk kadın otobüs şoförü seferlere başladı
Kars-Erzurum kara yolu kaza yapan tır nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı
Kars'ta 2 bin 700 rakımda yaz mevsiminde karla mücadele devam ediyor
Gaziantep'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Benzer haberler

ABD'de mortgage faizleri geçen hafta geriledi

ABD'de mortgage faizleri geçen hafta geriledi

ABD'de mortgage faizleri marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken talep azaldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet