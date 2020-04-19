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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 9 artarak 39 bin 95'e yükseldi.

Betül Yürük   | 19.04.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bini geçti Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. 

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 508 artışla 735 bin 287'ye çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 9 artarak 39 bin 95'e ulaştı. 

ABD'yi 195 bin 944 vakayla İspanya, 175 bin 925 vakayla İtalya, 152 bin 978 vakayla Fransa takip ediyor.

New York salgının merkezi

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor. 

Nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 723 bin 634 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 854 hasta ise iyileşti. 

ABD Başkanı Donald Trump ise dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 4 milyondan fazla test yapıldığını söylemişti. 

Ülke genelinde 114 bin 123 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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