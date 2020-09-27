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Ermenistan hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
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Dünya

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 713 artarak 209 bin 196'ya çıktı.

Betül Yürük   | 27.09.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bini geçti

New York

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 713 artarak 209 bin 196'ya çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 7 artışla 7 milyon 288 bin 932'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 713 artarak 209 bin 196'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 524 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 103 milyon 590 bini aştı.

California 807 bin ile ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken, California'yı Texas, Florida ve New York izliyor.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 6 milyondan fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 718 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

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