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Dünya

ABD'de Kongre baskınına karışan aşırı sağcı gruplara dava açıldı

ABD'nin başkenti Washington DC'nin Başsavcısı Racine, 6 Ocak'taki Kongre baskınında ortaya çıkan milyonlarca dolar hasar için "Proud Boys" ve "Oath Keepers" isimli aşırı sağcı gruplardan 31 kişiye dava açtı.

Dildar Baykan Atalay   | 14.12.2021
ABD'de Kongre baskınına karışan aşırı sağcı gruplara dava açıldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

Washington DC'deki federal mahkemede dava açan Başsavcı Karl Racine, söz konusu grupların 31 üyesine "şehri terörize etme planı kurma" suçlaması yöneltti ve bu grupların eylemini "koordine olarak gerçekleştirilmiş iç terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Racine, mahkemeden "Proud Boys" ve "Oath Keepers" üyelerinin Kongre baskını bölgeyi korumak için gönderilen polislere verilen para ve yaralanan polislerin tedavisi için harcanan milyonlarca dolardan sorumlu tutulmasını talep etti.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 3 polis yaşamını yitirmiş, 140 polis yaralanmıştı.

Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.

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