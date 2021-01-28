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Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş eğilimini sürdürdü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ocak ile biten haftada 847 bine indi.

Dilara Zengin   | 28.01.2021
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş eğilimini sürdürdü

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 23 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 67 bin kişi azalarak 847 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen verinin, 875 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 900 binden 914 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin 250 kişi artarak 868 bine yükseldi. Süregelen işsizlik başvuruları da 16 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 203 bin azalışla 4 milyon 771 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, son 2 haftada düşüş göstermesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

Analistler, salgının kontrol altına alınmaktan uzak olduğunu belirterek, işsizlik maaşı başvurularının bir süre daha yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceğini belirtti.

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