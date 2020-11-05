Euro
10.01
Dolar
8.45
BIST 100
1,175.35
Altın
1,932.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde gerçekleşti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ekim ile biten haftada 751 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyir izledi.

Dilara Zengin   | 05.11.2020
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde gerçekleşti

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 31 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalarak 751 bine geriledi.

Söz konusu haftada sınırlı bir değişim gösteren ve piyasa beklentisinin üzerinde seyreden verinin, 732 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 751 binden 758 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 787 bine geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 24 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 538 bin azalışla 7 milyon 285 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana en düşük seviyeleri görmesine rağmen salgın öncesindeki seviyelerin üzerinde seyretti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüse yakalandı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 985'e yükseldi
Yunanistan Kovid-19 nedeniyle ikinci kez karantinaya gidiyor
Güney Kore Kovid-19 ile mevsimsel gribi aynı anda tespit eden testi onayladı
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayında ilk doz uygulandı

Benzer haberler

Trump ve seçim ekibi bugün kritik eyaletlerden Nevada'da basın toplantısı düzenleyecek

Trump ve seçim ekibi bugün kritik eyaletlerden Nevada'da basın toplantısı düzenleyecek

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde gerçekleşti

İsrailli eski Bakan Eyüb Kara: Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti

İsrailli eski bakan: Seçimi Biden kazanırsa, ilhak planını uygulamamız için Netanyahu'ya baskı yapmamız gerekecek

İsrailli eski bakan: Seçimi Biden kazanırsa, ilhak planını uygulamamız için Netanyahu'ya baskı yapmamız gerekecek
ABD başkanlık seçimlerinde kazananın kim olduğu belirsiz

ABD başkanlık seçimlerinde kazananın kim olduğu belirsiz
ABD siyasetinde yeni bir kriz kapıda

ABD siyasetinde yeni bir kriz kapıda