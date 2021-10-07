Dolar
8.88
Euro
10.28
Altın
1,757.40
ETH/USDT
3,559.00
BTC/USDT
53,710.00
BIST 100
1,397.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Ekim ile biten haftada 326 bine inerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

Dilara Zengin   | 07.10.2021
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 2 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 38 bin azalarak 326 bine geriledi.

Son 3 haftadır kaydettiği artışın ardından düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının 348 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 362 binden 364 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 500 artarak 344 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 25 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 97 bin azalışla 2 milyon 714 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
ABD
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 416 kişi hayatını kaybetti
AİHM Fransa'daki 'sağlık ruhsatı' için yapılan 18 bin başvurunun incelenmesini reddetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
Bilim yuvası üniversiteler Kovid-19 salgınına aşılamayla kalkan oldu
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor

Benzer haberler

Microsoft: Devlet destekli 'hackleme' vakalarının yüzde 58'inin arkasında Rusya var

Microsoft: Devlet destekli 'hackleme' vakalarının yüzde 58'inin arkasında Rusya var

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 416 kişi hayatını kaybetti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

NATO, Fransa-ABD anlaşmazlığının ittifakta çatlak yaratmasını istemiyor

NATO, Fransa-ABD anlaşmazlığının ittifakta çatlak yaratmasını istemiyor
ABD'de 7 yılın en yüksek seviyesini gören petrol fiyatları endişe yaratıyor

ABD'de 7 yılın en yüksek seviyesini gören petrol fiyatları endişe yaratıyor
Trump: Asıl başkaldırı Kongre baskınında değil 3 Kasım'daki seçimlerde oldu

Trump: Asıl başkaldırı Kongre baskınında değil 3 Kasım'daki seçimlerde oldu