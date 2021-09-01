Dolar
8.29
Euro
9.83
Altın
1,813.07
ETH/USDT
3,716.00
BTC/USDT
48,738.00
BIST 100
1,474.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de iki haftadır devam eden 'Caldor' yangını nedeniyle California ve Nevada'da acil durum ilan edildi

ABD'nin batısında 14 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınamayan "Caldor" yangını nedeniyle California ve Nevada eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

Betül Yürük   | 01.09.2021
ABD'de iki haftadır devam eden 'Caldor' yangını nedeniyle California ve Nevada'da acil durum ilan edildi

New York

California'da yetkililer, şimdiye kadar yangının yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini açıkladı.

Yangında 800 kilometrekareden fazla alan zarar görürken, 53 bin kişinin tahliyesi istendi.

Yangının hızla yayılması üzerine California ve Nevada valileri acil durum ilan etti.

Yangında 490'dan fazla ev ve 12 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren yetkililer, 34 bin yapının daha kül olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 23 bin 946 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1258 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

ABD'de iki haftadır devam eden 'Caldor' yangını nedeniyle California ve Nevada'da acil durum ilan edildi

ABD'de iki haftadır devam eden 'Caldor' yangını nedeniyle California ve Nevada'da acil durum ilan edildi

ABD'lilerin yüzde 61'i ülkenin 'ciddi anlamda yanlış yolda olduğunu' düşünüyor

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1258 kişi hayatını kaybetti

Volkswagen, Ohio mahkemesinin dizel skandalına ilişkin kararını temyize götürdü

Volkswagen, Ohio mahkemesinin dizel skandalına ilişkin kararını temyize götürdü
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangının ardından soğutma çalışması sürüyor

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangının ardından soğutma çalışması sürüyor
ABD'nin Louisiana eyaletinde İda Kasırgası yıkıma neden oldu

ABD'nin Louisiana eyaletinde İda Kasırgası yıkıma neden oldu