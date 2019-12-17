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Dünya

ABD'de hortum ve fırtınalarda 3 kişi öldü

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum ve fırtınalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

Ayşe Doğru   | 17.12.2019
ABD'de hortum ve fırtınalarda 3 kişi öldü

ALEXANDRIA

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum ve fırtınalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

Ulusal Hava Servisi, ülkenin güneydoğusunda pazartesi gününden itibaren 21 saat içinde 240'tan fazla hortum uyarısı yaptı.

Fırtına Tahmin Merkezi, doğu Teksas'tan Alabama ve Tennessee eyaletlerine uzanan alanda 30'dan fazla fırtına hasarı kaydetti.

Bazı bölgelerde evlerin çatılarını uçuran hortum ve fırtınaların yol açtığı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yakalandı.


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