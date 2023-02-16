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Dünya

ABD'de hanehalkı borcu 2022 sonunda 16,9 trilyon dolara ulaştı

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri oluştururken, söz konusu borç kalemi 11,9 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 16.02.2023
ABD'de hanehalkı borcu 2022 sonunda 16,9 trilyon dolara ulaştı

New York

ABD'de hanehalkı borcu, 2022'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 artarak 16,9 trilyon dolara yükseldi.

Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Amerikalıların borcu, 2022'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,4 artarak 16,9 trilyon dolara ulaştı.

Söz konusu hanehalkı borcu, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 394 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 1,3 trilyon dolarlık yükseliş kaydetti.

Konut kredisi borçları en büyük borç kalemi

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 254 milyar dolar artarak 11,9 trilyon dolara çıktı. Konut kredileri kaynaklı borçlar 2022'de bir önceki yıla göre 993 milyar dolarlık artış gösterdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla ABD'lilerin en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,6 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,55 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 986 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar, 2022'de bir önceki yıla kıyasla 19 milyar dolar artarken, otomobil kredileri kaynaklı borçlar 94 milyar dolarlık artış kaydetti. Kredi kartı borçları ise geçen yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 130 milyar dolarlık yükseliş gösterdi.

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