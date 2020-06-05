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Dünya

ABD'de George Floyd protestoları 10. gününde

ABD'nin New York şehrinde bulunan Harlem'deki göstericiler, protestolara Floyd'a saygı amaçlı takım elbiselerle katıldı. Brookyln'de binlerce gösterici, alanda olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu yuhaladı.

Betül Yürük   | 05.06.2020
ABD'de George Floyd protestoları 10. gününde Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar 10'uncu gününe girdi.

Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde anma töreni düzenlenirken, New York ve Washington başta olmak üzere çok sayıda eyalette protestolar devam etti.

New York'ta Harlem'deki göstericiler, protestolara Floyd'a saygı amaçlı takım elbiselerle katıldı.

Brookyln'de ise binlerce gösterici, alanda olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu yuhaladı.

Dün sokağa çıkma yasağının ardından polisin göstericilere müdahalesine tepki gösteren protestocular, de Blasio'ya istifa çağrısı yaptı.

Bir grup gösterici de de Blasio'nun evinin önünde toplandı ve sloganlar attı.

New York'ta, alınan önlemler kapsamında çok sayıda helikopter uçması ise dikkati çekti.

46 yaşındaki George Floyd, geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.







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