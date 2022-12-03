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Dünya

ABD'de geleneksel 'Noel Baba Koşusu' yapıldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Asbury Parkı'nda yüzlerce kişi, Noel Baba kıyafeti giyerek koştu.

Dildar Baykan Atalay   | 03.12.2022
ABD'de geleneksel 'Noel Baba Koşusu' yapıldı Fotoğraf: Fatih Aktaş / AA

Washington

Asbury Park'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Noel Baba Koşusu"na yüzlerce kişi, Noel Baba kostümleriyle katıldı.

Bazı kişilerin koştuğu, bazılarının ise yürüdüğü etkinlikten elde edilen gelir, yerel yardım kuruluşuna bağışlandı.

ABD'de 25 Aralık'ta kutlanacak Noel öncesi çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve her kentin sembolik yerlerinde Noel ağaçları süsleniyor.

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