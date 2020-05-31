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Minneapolis'te gösterciler sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından biber gazı ile dağıtıldı
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Dünya

ABD'de Floyd protestoları cumartesi akşamı da hız kesmedi

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine New York’tan Los Angeles’a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protesto gösterileri devam etti.

Islam Doğru   | 31.05.2020
ABD'de Floyd protestoları cumartesi akşamı da hız kesmedi Fotoğraf: Megan Jelinger /AA

New York

ABD'de salı gününden beri süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı.

Protestolarda göstericiler "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" şeklinde sloganları atarken, polis şiddetini kınayan pankartlar taşıdılar.

Cumartesi akşamı ülkedeki en az 8 eyalette, destek için Ulusal Muhafız birliklerinin göreve çağrıldığı belirtilirken 16 eyaletteki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı

Beyaz Saray önünde öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde de devam eden olaylarda, polisle yüzlerce gösterici arasındaki gergin anlar yaşandı.

Kentte Ulusal Muhafızların göreve çağrılırken, söz konusu muhafızların Beyaz Saray çevresinde konuşlanarak polisin yanında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Bazı göstericiler çevrede bulunan çöp tenekelerini yakarken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gece geç saatlere kadar devam eden olaylarda bazı göstericilerin hafif yaralandığı bildirildi.

New York'ta göstericilerle polis çatıştı

New York’ta akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden gösterilerde de polis ile protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda polisin kalabalığa copla müdahale ettiği gözlenirken, bir polis aracının da bariyerlerin önünde duran göstericilerin üzerine sürülmesi sonucu bazı kişilerin yaralandığı görüldü.

Manhattan Union Meydanı civarındaki gösterilerde protestocular bazı polis araçlarının camlarını kırdı, sprey boya ile araçların üzerine sloganlar yazdı.

Philadelphia’da en az 14 gözaltı

Philadelphia’da şehir merkezinde gün içinde yaklaşık 3 bin kişi ile barışçıl bir şekilde başlayan gösterilerin daha sonra şiddete dönüşmesi sonucu en az 4 polis aracı yakıldı, 13 polis yaralandı.

Polis sözcüsünden yapılan açıklamada, gösterilerde en az 14 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Los Angeles’ta yapılan gösterilerde de “Siyahilerin hayatı değerlidir” şeklinde slogan atan protestocuları polis cop ve plastik mermi kullanarak dağıttı. Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda bazı polis araçlarının yakıldığı bildirildi.

Florida’nın Tallahassee kentinde de bir sürücünün kamyonetini yolu kapatan göstericilerin üzerine sürmesi sonucu bazı protestocuların yaralandığı belirtildi.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

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