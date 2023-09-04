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Dünya

ABD'de festival alanında şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi mahsur kaldı

ABD'nin Nevada eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Burning Man müzik festivalinin düzenlendiği alanda şiddetli yağışlar sebebiyle binlerce kişi mahsur kaldı, bir kişi yaşamını yitirdi.

Saadet Firdevs Aparı  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
ABD'de festival alanında şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi mahsur kaldı

Ankara

Şiddetli yağışlar, festivalin düzenlendiği Black Rock Çölü'nün zeminini çamur birikintisine dönüştürdü, bu nedenle binlerce kişi mahsur kaldı.

Organizasyon yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Black Road şehrine giriş ve çıkış noktalarındaki tüm yolların kapalı olduğunu ve uçuşların gerçekleştirilmediğini belirterek, katılımcılara oldukları yerde kalmaları, yiyecek, su ve benzinlerini muhafaza etmeleri ile sıcak yerlerde durmaları tavsiyesinde bulundu.

Sosyal medyadaki videolarda insanların çamur içinde kaldığı, araçların zor hareket ettiği, etkinlik alanının çamur gölüne döndüğü görülüyor. Araçların zemini daha kötü hale getirmesi sebebiyle etkinliğe giriş ve çıkış yolları kapatıldı.

Washoe Şerifi Bürosu'ndan yapılan açıklamada da etkinlik alanına giden tüm yolların kapalı olduğu, bu yöne gidenlerin geri döndürülecekleri uyarısında bulunuldu.

Daha fazla yağış beklendiğini belirten yetkililer, toprağın insanların ayrılmasına yetecek kadar kurumasının birkaç gün alabileceğini kaydetti.

Burning Man tarafından son gelişmelerle ilgili bilgilerin sunulması için açılan internet sayfasında "Buraya hayatta kalmak için ihtiyacımız olan her şeyi getirdiğimiz bir yer olduğunu bilerek geldik. Bu nedenle hepimiz böyle bir hava olayına karşı hazırlıklıyız." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yetkililer, yağışlar esnasında yaşamını yitiren bir kişinin ailesine haber verildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Servis araçlarının çamurda ilerleyememesi yüzünden festival alanındaki tuvaletlerin boşaltılamadığı ve bu nedenle kullanılamadıkları bildirildi.

Her yıl 70 binden fazla kişinin katıldığı, 9 gün süren festival kapsamında ziyaretçiler, çölün ortasına kurulan geçici şehirde tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.

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