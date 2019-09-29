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Dünya

ABD'de federal mahkemeden Trump yönetimine bir engel daha

ABD'de Federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına hükmetti.

Betül Yürük   | 29.09.2019
ABD'de federal mahkemeden Trump yönetimine bir engel daha

New York

ABD Başkanı Donald Trump yönetimin göçmenlerin göçmen mahkemesine çıkarılmadan daha hızlı sınır dışı edilmesine olanak sağlayan girişimi Washington DC'deki bir federal yargıç tarafından engellendi. 

Mahkeme kararında, temmuz ayında açıklanan düzenlemeyle Trump yönetiminin büyük federal kural değişiklikleri için gerekli resmi bildirimde bulunmayarak "doğru karar alma prosedürlerini takip etmediği" ve "federal yasayı ihlal ettiği" belirtildi.

Söz konusu girişim, yasa dışı göçmenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesine imkan sağlayacaktı.

"Tek bir bölge yargıcı ülke çapında federal hukukun uygulanmasını askıya aldı"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise mahkeme kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, ''Bir kez daha, tek bir bölge yargıcı ülke çapında federal hukukun uygulanmasını askıya aldı. Trump yönetimi iki buçuk yıldır Kongre tarafından kabul edilen göçmen yasalarını düzeltmek için uğraşıyor ve yanlış yönlendirilen alt mahkemeler, ülkeye çok büyük maliyetleri olması pahasına, yasaların uygulanmasını engelliyor.'' ifadesi yer aldı.


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