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Dünya

ABD'de Falls Church şerifliğine Türk kökenli Metin Çay seçildi

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Falls Church şehrinde dün yapılan seçimlerde şerifliğe Türk kökenli Metin Çay seçildi.

Dildar Baykan Atalay   | 03.11.2021
ABD'de Falls Church şerifliğine Türk kökenli Metin Çay seçildi

Washington DC

ABD'de dün düzenlenen yerel seçimler kapsamında başkent Washington DC yakınlarındaki Falls Church şehri şerifini seçmek üzere sandık başına gitti.

Bir önceki şerifin Ağustos 2020'de emekli olmasının ardından Falls Church Şerifi olarak görevine başlayan Çay, seçimlere tek aday olarak girdi ve kazandı.

Yaklaşık 20 yıldır emniyet teşkilatında yer alan Çay, 2003 yılında Falls Church'te polis olarak çalışmaya başlamıştı.

Ekim 2016'da Falls Church Polis Teşkilatında komiser yardımcılığı görevine getirilen Çay, Ağustos 2020'de Falls Church Şerifi Stephen Bittle'ın emekliye ayrılmasının ardından görevi devralmıştı.


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